Губдума проголосовала за льготу по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами

Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума сразу в двух чтениях поддержала законопроект о введении льгот по транспортному налогу для родителей детей-инвалидов и совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства.

Напомним, законопроект разработан по инициативе губернатора. Владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. могут быть полностью освобождены от уплаты налога, при превышении мощности до 200 л.с. льгота может предоставляться в виде фиксированной выплаты в размере 1600 рублей.

При этом автомобиль должен использоваться именно для обеспечения нужд детей.

Указывалось, что получателями льготы по транспортному налогу могут стать 19 тыс. законных представителей детей-инвалидов и недееспособных инвалидов с детства.