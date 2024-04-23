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Законотворчество Власть и политика

Губдума проголосовала за льготу по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума сразу в двух чтениях поддержала законопроект о введении льгот по транспортному налогу для родителей детей-инвалидов и совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства.

Напомним, законопроект разработан по инициативе губернатора. Владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. могут быть полностью освобождены от уплаты налога, при превышении мощности до 200 л.с. льгота может предоставляться в виде фиксированной выплаты в размере 1600 рублей.

При этом автомобиль должен использоваться именно для обеспечения нужд детей.

Указывалось, что получателями льготы по транспортному налогу могут стать 19 тыс. законных представителей детей-инвалидов и недееспособных инвалидов с детства.

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