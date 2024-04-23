Губдума проголосовала за льготу по транспортному налогу для семей с детьми-инвалидами

Во вторник, 23 апреля, Самарская губернская дума сразу в двух чтениях поддержала законопроект о введении льгот по транспортному налогу для родителей детей-инвалидов и совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства.
Напомним, законопроект разработан по инициативе губернатора. Владельцы автомобилей мощностью до 100 л.с. могут быть полностью освобождены от уплаты налога, при превышении мощности до 200 л.с. льгота может предоставляться в виде фиксированной выплаты в размере 1600 рублей.
При этом автомобиль должен использоваться именно для обеспечения нужд детей.
Указывалось, что получателями льготы по транспортному налогу могут стать 19 тыс. законных представителей детей-инвалидов и недееспособных инвалидов с детства.
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И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.