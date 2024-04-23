В Самаре вынесли приговор за приготовление к поджогу военкомата в Перми

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в приготовлении к теракту и склонении другого человека к террористической деятельности. Об этом сообщили в суде.
В 2022 г. мужчина решил поджечь военкомат в Перми с помощью самодельных зажигательных устройств. Также он предложил поучаствовать в этом своему знакомому. Они даже вместе осмотрели здание, чтобы определить удобные пути подхода и отхода с места преступления.
Кроме того, обвиняемый переписывался в социальной сети и по электронной почте с другим знакомым и также убеждал его принять участие в поджоге.
Суд по совокупности преступлений назначил мужчине 10 лет лишения свободы, первые четыре из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в силу. В течение 15 суток он может быть обжалован в апелляционном порядке.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!