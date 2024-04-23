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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор за приготовление к поджогу военкомата в Перми

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в приготовлении к теракту и склонении другого человека к террористической деятельности. Об этом сообщили в суде.

В 2022 г. мужчина решил поджечь военкомат в Перми с помощью самодельных зажигательных устройств. Также он предложил поучаствовать в этом своему знакомому. Они даже вместе осмотрели здание, чтобы определить удобные пути подхода и отхода с места преступления.

Кроме того, обвиняемый переписывался в социальной сети и по электронной почте с другим знакомым и также убеждал его принять участие в поджоге.

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине 10 лет лишения свободы, первые четыре из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в силу. В течение 15 суток он может быть обжалован в апелляционном порядке.

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