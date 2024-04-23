На набережную Волги в Самаре запустят новый автобусный маршрут

В Самаре появится новый коммерческий маршрут. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании профильного комитета гордумы сообщил глава департамента транспорта Сергей Маркин.

"Летом жители всегда просят увеличить количество общественного транспорта, который ездит до Волжского проспекта, улицы Максима Горького. Новый маршрут будет ходить от госпиталя "Мать и дитя" до речного вокзала через Ново-Садовую, Солнечную, Северо-Восточную магистраль, Волжский проспект и улицу Максима Горького", - рассказал Сергей Маркин.

Номер нового маршрута - 88. На нем будут работать 15 автобусов. Начать перевозки собираются в ближайшее время.

"Планируем этот маршрут оставить и на зиму. Только в это время он будет курсировать до площади Революции", - пояснил "Волга Ньюс" глава дептранса.