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Суды Происшествия

Заключенного из Самарской области осудили за попытку подкупить сотрудника колонии

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд Самарской области вынес уже находящемуся в колонии мужчине приговор за попытку дать взятку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее сотрудник УФСИН сообщил правоохранителям, что осужденный в 2021 г. за мошенничество заключенный уговаривает его за деньги пронести в исправительное учреждение мобильники и аксессуары к ним. После этого полицейские и сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН задержали женщину, которая в машине сотрудника колонии передала ему пакет с 20 тыс. руб., двумя мобильниками, зарядкой и наушниками.

Задержанная рассказала, что получила "посылку" через знакомых от 50-летнего гражданского мужа, находящегося в колонии. Приятель по телефону попросил ее передать пакет незнакомцу. О том, что в пакете взятка или что-то запрещенное.

В итоге заключенному назначили три года лишения свободы в колонии строго режима.

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