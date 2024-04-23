"РКС-Самара" перекладывают крупный канализационный коллектор на Южном шоссе

Специалисты "РКС-Самара" приступили к перекладке участка канализационного коллектора на Южном шоссе. Весной здесь произошло обрушение верхнего свода трубы — из-за газовой коррозии, которая образуется от постоянного движения стоков внутри. Это самая частая причина разрушения железобетонных сетей канализации. О начале работ сообщили в пресс-службе компании.
Сотрудники ресурсной компании огородили место провала и приступили к замене аварийного участка. На место уже привезли отрезки новых пластиковых труб, которые будут навинчиваться одна на другую, превращаясь в целую линию. Принято решение заменить коллектор бестраншейным методом: специалисты будут затягивать новый участок на место старой трубы с помощью спецоборудования. Учитывая диаметр — 2500 мм — работы предстоят очень сложные и ответственные.
И главное, перекладка будет вестись без остановки стоков, так как водоотведение идёт постоянно и поставить на паузу его невозможно. Всего предстоит обновить около 300 метров коллектора.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!