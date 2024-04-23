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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" перекладывают крупный канализационный коллектор на Южном шоссе

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "РКС-Самара" приступили к перекладке участка канализационного коллектора на Южном шоссе. Весной здесь произошло обрушение верхнего свода трубы — из-за газовой коррозии, которая образуется от постоянного движения стоков внутри. Это самая частая причина разрушения железобетонных сетей канализации. О начале работ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Сотрудники ресурсной компании огородили место провала и приступили к замене аварийного участка. На место уже привезли отрезки новых пластиковых труб, которые будут навинчиваться одна на другую, превращаясь в целую линию. Принято решение заменить коллектор бестраншейным методом: специалисты будут затягивать новый участок на место старой трубы с помощью спецоборудования. Учитывая диаметр — 2500 мм — работы предстоят очень сложные и ответственные.

И главное, перекладка будет вестись без остановки стоков, так как водоотведение идёт постоянно и поставить на паузу его невозможно. Всего предстоит обновить около 300 метров коллектора.

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