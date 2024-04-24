Школьники Самарской области приняли участие в гонке дронов

В Самарской области прошел региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего". В чемпионате приняла участие 21 команда из 12 районов и городов региона.

Ребята продемонстрировали мастерство пилотирования дронов в симуляторе, а также проверили свои теоретические знания в управлении и обращении с дронами. Каждая команда состояла из четырех человек: двух пилотов, одного инженера-техника и одного наставника.

Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" знакомит детей и молодежь с современными технологиями и инновационными устройствами, а также помогает в поиске своей будущей профессии. Проект направлен на формирование у молодежи востребованных навыков управления дронами, а также на получение знаний об использовании и совершенствовании беспилотных летательных систем.

"Движение Первых не просто инициировано детьми и молодежью, но и продолжает строиться благодаря их инициативам. Всероссийский чемпионат пилотирования дронов "Пилоты будущего" появился именно благодаря одной из инициатив участников Движения Первых. Сегодня ребята соревновались в своих навыках и знаниях в управлении беспилотными летательными аппаратами. Я уверена, что лучшие команды достойно представят наш регион на Всероссийском этапе чемпионата в Казани", — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области.

В рамках регионального этапа командам предстояло выполнить два задания. Два пилота от каждой команды демонстрировали навык пилотирования, проходя Всероссийскую трассу на техническом симуляторе гонок дронов DCL − The Game. В это время инженеры-техники проходили второе задание — тестирование на уровень знаний устройства и работы беспилотных летательных аппаратов.

"Движение Первых готовит настоящих пилотов будущего, которые в дальнейшем могут себя реализовать и в сборке летательных аппаратов, и в инженерии, и в спорте. В дальнейшем это направление будет только развиваться, и мы сможем получить востребованных специалистов", — рассказал Евгений Кусеров, вице-президент Федерации гонок дронов Самарской области.

По итогам соревнований были выявлены победители в двух возрастных категориях. В категории от семи до 12 лет победу одержала команда "На крыльях первых" из Кинельского района, а второе место заняла команда "Зумеры" из городского округа Отрадный. Во второй возрастной категории от 13 до 18 лет первое место заняла команда "Гонки дронов" из городского округа Самара, второе место — "ФиПиВи Клаб" также из Самары, а третье заняла команда "Большая Малышевка" из Кинельского района.

Всероссийский этап пройдет в июле в Казани. Наш регион представят команды, занявшие первые места — "Гонки дронов" и "На крыльях Первых". Пилоты, которые покажут лучшие результаты на финальных соревнованиях пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях, где смогут применить полученные навыки на практике.

Организаторами регионального этапа стали региональное отделение Движения Первых Самарской области, Федерация гонок дронов Самарской области и Самарский университет.