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Власть и политика

В лектории проекта "Добрые новости" расскажут о ГТРК "Самара"

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, в 12:00 в рамках проекта "Добрые новости" для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, СМИ, социально ориентированных НКО и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему "ГТРК "Самара": Мы вместе. Со страной, с регионом, со зрителем. Верность традициям и вызовы времени".

Спикером выступит Алексей Крылов, главный продюсер канала "Россия-24-Самара", автор и продюсер спецпроектов ГТРК "Самара". Трижды лауреат ТЭФИ.

Модератор - Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Контактное лицо: Анатолий Дядюкин, телефон 8 (929) 707-00-21.

До 26 апреля идет прием заявок на конкурсы Федерального информационного проекта "Добрые новости". Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне.

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