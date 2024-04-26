Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год

В мае ряд клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" получит квитанции с корректировкой оплаты за отопление по итогам 2023 года. Это коснется жильцов многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани с общедомовыми приборами учета (ОДПУ), оплачивающие тепло в течение года равными долями (по 1/12).
Для большинства клиентов корректировка начислений за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.
Перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Она складывается из разницы суммарного начисления за отопление 2023 года и фактического потребления по данным ОДПУ. Сумма отражается в строке квитанции под названием "Корректировка".
Также в квитанции за апрель будет включен перерасчет, вызванный ежегодным определением среднемесячного объема потребления тепла. Он регламентируется Постановлением Правительства РФ № 354 и необходим для расчета ежемесячного платежа по 1/12. Сумма, образованная в результате корректировки среднемесячного объема потребления за первые месяцы года, будет отражена в строке квитанции под названием "Перерасчет".
При необходимости Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет возможность оплатить выставленную сумму в рассрочку. Причем заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно, перейдя по ссылке.
"У жителей региона всегда есть возможность исключить выставление ежегодных корректировок за тепло. Для этого достаточно выбрать порядок оплаты "в течение отопительного периода". В этом случае начисление за полученную тепловую энергию будет осуществляться исключительно по факту", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Уточнить все вопросы по начислениям за отопление в индивидуальном порядке можно у специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, либо воспользоваться разделом "Обратная связь" samara.esplus.ru/feedback/, который доступен для обращений 24 часа в сутки.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!