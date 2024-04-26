Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год

В мае ряд клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" получит квитанции с корректировкой оплаты за отопление по итогам 2023 года. Это коснется жильцов многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани с общедомовыми приборами учета (ОДПУ), оплачивающие тепло в течение года равными долями (по 1/12).

Для большинства клиентов корректировка начислений за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.

Перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Она складывается из разницы суммарного начисления за отопление 2023 года и фактического потребления по данным ОДПУ. Сумма отражается в строке квитанции под названием "Корректировка".

Также в квитанции за апрель будет включен перерасчет, вызванный ежегодным определением среднемесячного объема потребления тепла. Он регламентируется Постановлением Правительства РФ № 354 и необходим для расчета ежемесячного платежа по 1/12. Сумма, образованная в результате корректировки среднемесячного объема потребления за первые месяцы года, будет отражена в строке квитанции под названием "Перерасчет".

При необходимости Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" предоставляет возможность оплатить выставленную сумму в рассрочку. Причем заключить соглашение о реструктуризации можно дистанционно, перейдя по ссылке.

"У жителей региона всегда есть возможность исключить выставление ежегодных корректировок за тепло. Для этого достаточно выбрать порядок оплаты "в течение отопительного периода". В этом случае начисление за полученную тепловую энергию будет осуществляться исключительно по факту", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Уточнить все вопросы по начислениям за отопление в индивидуальном порядке можно у специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32, либо воспользоваться разделом "Обратная связь" samara.esplus.ru/feedback/, который доступен для обращений 24 часа в сутки.