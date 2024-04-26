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Фарит Мухаметшин направил приветствие участникам семинара об общественной дипломатии

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 апреля, в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете состоялся семинар "Общественная дипломатия как инструмент развития международной университетской деятельности в современных геополитических условиях", участие в котором также приняли представители Самарского университета им. С. П. Королева.

Фото: из личного архива сенатора

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин направил приветствие участникам и организаторам семинара.

Сенатор отметил, что обсуждение возможностей использования потенциала общественной дипломатии, ее роли и места в стратегиях развития международной университетской деятельности и, в том числе, региональных стратегиях экспорта образования несомненно актуально и своевременно.

По словам Фарита Мухаметшина, в современных внешнеполитических условиях общественная дипломатия становится в первый ряд инструментов "мягкой силы", сохраняя и развивая культурные, социальные и общегражданские связи между народами. В этом же ряду находится и международная университетская деятельность, целью которой является всемерное развитие межуниверситетского сотрудничества в области образования и науки.

"Высшее образование сегодня является интернациональным, а международная и академическая "репутация" в мире неразрывно связаны друг с другом. Университеты — это и участники, и орудия дипломатической деятельности, поскольку они — основа интеллектуальной созидательной деятельности человечества", — подчеркнул парламентарий.

Фарит Мухаметшин обратил внимание, что в нынешних попытках Запада изолировать в мировом сообществе нашу страну крайне важно обеспечить продуктивную работу по продвижению позитивного образа России за рубежом в первую очередь за счет развития международного образовательного сотрудничества.

"В истории нашей страны уже имеется положительный опыт проведения подобных мероприятий, когда Советский Союз производил систематические наборы студентов в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Успешно используя этот опыт и новые тренды в образовании, Россия смогла попасть в первую десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Сегодня необходимо поддерживать этот высокий уровень, активно развивая международное сотрудничество вузов", — отметил сенатор.

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