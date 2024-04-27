В Самаре мужчину отправили под суд за превышение самообороны

Самарский областной суд разбирался в истории с превышением необходимой самообороны. Обвинение в таком преступлении было предъявлено мужчине по фамилии Астрелин.
Как следует из материалов облсуда, мужчину изначально признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Его приговорили к ограничению свободы на один год с установлением ряда ограничений.
Произошло, по версии следствия, следующее. Астрелин был дома с сыном. Но в какой-то момент произошел конфликт. Астрелин выталкивал сына из дома. Но молодой мужчина замахнулся на него взятой во дворе оконной рамой.
"При этом непосредственно удара оконной рамой не произошло, и одновременно с этим, ставя блок левой руки, подсудимый оттолкнул указанную раму и, следовательно, тем самым имел возможность прекратить конфликтную ситуацию", — следует из позиции прокуратуры в материалах суда.
В итоге Астрелин ударил сына ножом в левое бедро. Позже раненый скончался. Сам Астрелин заявил в суде, что у него не было умысла на убийство сына, он лишь пытался защититься и просто забыл, что в его руке нож, которым он резал арбуз.
Правда, в судебных заседаниях мужчина признал вину в убийстве. В этом и некоторых других деталях облсуд усмотрел противоречия. Для их устранения было решено направить дело на новое рассмотрение.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!