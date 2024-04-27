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Суды Происшествия

В Самаре мужчину отправили под суд за превышение самообороны

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд разбирался в истории с превышением необходимой самообороны. Обвинение в таком преступлении было предъявлено мужчине по фамилии Астрелин.

Как следует из материалов облсуда, мужчину изначально признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Его приговорили к ограничению свободы на один год с установлением ряда ограничений.

Произошло, по версии следствия, следующее. Астрелин был дома с сыном. Но в какой-то момент произошел конфликт. Астрелин выталкивал сына из дома. Но молодой мужчина замахнулся на него взятой во дворе оконной рамой.

"При этом непосредственно удара оконной рамой не произошло, и одновременно с этим, ставя блок левой руки, подсудимый оттолкнул указанную раму и, следовательно, тем самым имел возможность прекратить конфликтную ситуацию", — следует из позиции прокуратуры в материалах суда.

В итоге Астрелин ударил сына ножом в левое бедро. Позже раненый скончался. Сам Астрелин заявил в суде, что у него не было умысла на убийство сына, он лишь пытался защититься и просто забыл, что в его руке нож, которым он резал арбуз.

Правда, в судебных заседаниях мужчина признал вину в убийстве. В этом и некоторых других деталях облсуд усмотрел противоречия. Для их устранения было решено направить дело на новое рассмотрение.

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