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Суды Происшествия

Прокуратура взыскивает ущерб с оператора, не заблокировавшего телефонных мошенников

ЖИГУЛЕВСК. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Жигулевска направила в городской суд иски о взыскании с оператора связи ущерба, причиненного мошенниками двум пенсионеркам.

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе изучения уголовных дела о телефонном мошенничестве в отношении двух женщин, у которых мошенники выманили 70 и 100 тыс. руб., были выявлены нарушения в деятельности оператора связи.

Проверкой было установлено, что оператором связи не были приняты меры по блокировке вызовов, поступивших с российской нумерацией, но фактически исходящих из иностранного государства.

Ранее по возбужденным прокуратурой города административным производствам оператора связи и должностных лиц оштрафовали на 1,25 млн рублей.

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