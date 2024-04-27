Прокуратура взыскивает ущерб с оператора, не заблокировавшего телефонных мошенников

Прокуратурой Жигулевска направила в городской суд иски о взыскании с оператора связи ущерба, причиненного мошенниками двум пенсионеркам.
Как сообщает надзорное ведомство, в ходе изучения уголовных дела о телефонном мошенничестве в отношении двух женщин, у которых мошенники выманили 70 и 100 тыс. руб., были выявлены нарушения в деятельности оператора связи.
Проверкой было установлено, что оператором связи не были приняты меры по блокировке вызовов, поступивших с российской нумерацией, но фактически исходящих из иностранного государства.
Ранее по возбужденным прокуратурой города административным производствам оператора связи и должностных лиц оштрафовали на 1,25 млн рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!