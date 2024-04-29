Самарские ТЦ начали испытывать нехватку покупателей

В Самаре возникли проблемы с загрузкой торговых центров. Речь идет о нехватке покупателей. О причинах в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
"Отчасти это связано с развитием онлайн-торговли, отчасти с тем, что в Самаре много торговых центров (если точнее - 88). Наш город по-прежнему занимает первое место в стране по обеспеченности торговыми площадями", - объяснил Владислав Зотов.
По его словам, сейчас ТЦ начинают перепрофилироваться:
"У нас в основном часть площадей отдают под фитнес-центры и развлекательные зоны. В Москве, например, ТЦ перепрофилируются в общественные пространства. Площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний".
В то же время в Самаре сейчас строят новый торгово-развлекательный центр с офисными пространствами площадью 14 тыс. кв. метров. Он размещается на месте бывшего рынка "Шапито". Открытие запланировано на начало 2025 года.
А вот ООО "Рубин" отказалось от планов по строительству второй очереди ТЦ "Вива Лэнд". Вместо нее компания решила возвести жилье.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.