16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские ТЦ начали испытывать нехватку покупателей Долги директора "Самарахимоптторга" реструктуризируют в рамках банкротства "Столото" проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи "Русское лото" Мэрия Самары отказала "Мовисте" в трамвайной концессии Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова

Финансы Экономика и бизнес

Самарские ТЦ начали испытывать нехватку покупателей

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возникли проблемы с загрузкой торговых центров. Речь идет о нехватке покупателей. О причинах в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Отчасти это связано с развитием онлайн-торговли, отчасти с тем, что в Самаре много торговых центров (если точнее - 88). Наш город по-прежнему занимает первое место в стране по обеспеченности торговыми площадями", - объяснил Владислав Зотов.

По его словам, сейчас ТЦ начинают перепрофилироваться:

"У нас в основном часть площадей отдают под фитнес-центры и развлекательные зоны. В Москве, например, ТЦ перепрофилируются в общественные пространства. Площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний".

В то же время в Самаре сейчас строят новый торгово-развлекательный центр с офисными пространствами площадью 14 тыс. кв. метров. Он размещается на месте бывшего рынка "Шапито". Открытие запланировано на начало 2025 года.

А вот ООО "Рубин" отказалось от планов по строительству второй очереди ТЦ "Вива Лэнд". Вместо нее компания решила возвести жилье.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5