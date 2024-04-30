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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре незаконную торговлю хотят побороть за 1,5 года

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже много лет мэрия Самары ведет борьбу с незаконной торговлей. Об успехах и проблемах в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: Архив «ВН»

"Если в 2018 году было около 1150 незаконных торговых объектов, то на начало текущего года - 243. Проблема в том, что взамен снесенных киосков появляются другие. Если районные администрации сносят около 300 точек в год, то 100-150 новых незаконных появляется. Планируем в ближайшие 1,5 года окончательно ликвидировать все незаконные объекты", - сообщил Владислав Зотов.

По его словам, есть проблемы с лоточной торговлей:

"Она появляется повсеместно, как только начинается сезон продажи плодоовощной продукции. Торгуют без документов, качество продукции вызывает сомнения. В прошлом году вместе с представителями Роспотребнадзора, районных администраций и полиции проводили рейды. Изъяли у торговцев 11 тонн продукции, отправили на утилизацию. В этом году продолжим работу - рейды станут регулярными. Мы хотим избежать незаконной торговли, в связи с этим продавцов приглашаем на организованные торговые места. Продукцию там проверяют, есть туалеты, мусорные контейнеры".

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