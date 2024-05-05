Зданию "Городской усадьбы" на ул. Льва Толстого вернут первоначальный вид

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области выдало разрешение на капремонт фасадов с фрагментарной реставрацией памятника архитектуры "Городская усадьба" на ул. Льва Толстого, 46 в Самаре.

В управлении отмечают, что специалисты вернут зданию первоначальный внешний облик.

"Подрядчик планирует убрать с фасадов кондиционеры и электрокабели, отремонтировать цоколь, кирпичную кладку всех стен, декор, откосы. Также будут отреставрированы кирпичная кладка стен и потолка проездной арки. В доме появятся новые деревянные двери и металлические козырьки", - сообщили в ведомстве.