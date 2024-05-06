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Суды Происшествия

Силовики вскрыли группировку расхитителей водных ресурсов на Сызранском рыбкомбинате

СЫЗРАНЬ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поле зрения правоохранителей попали Евгений Крючков, Василий Бочаров, Алексей Вантеев и Денис Киваев. Их обвинили в незаконной добыче водных биоресурсов, поставленной на поток.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как признались сами "пойманные" силовиками сотрудники рыбкомбината, они организовали промышленный промысел раков. Для этого использовали моторную лодку Бочарова "Прогресс-4" с бортовым номером ОА 0665, многозаходные ловушки, нанятого водолаза и GPS-навигаторы. Кроме того, они оборудовали стан. Мешки с раками позже загружали в автомобили и развозили по разным городам — например, в Самару и Пензу.

После поимки нарушителей транспортными полицейскими, у подозреваемых изъяли 6737 экземпляров. Такое число соответствует ущербу государственным запасам в 1,5 млн рублей. Раков тут же выпустили.

В домах у подозреваемых изъяли двухстворчатый холодильник, сушилку и коптильню для рыбы, ловушки и прочие вещдоки. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Сызранский районный суд приговорил их к штрафам на суммы от 40 до 60 тысяч рублей. Решение обжаловал Сызранский транспортный прокурор Виталий Лащенко. Облсуд увеличил нарушителям штрафы на суммы от 500 до 700 тысяч.

Интересно, что ранее в Самарской области сотрудники ФСБ и СК вскрыли еще более масштабную историю с браконьерством и коррупцией. Под подозрение попал теперь уже бывший начальник Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрий Казаков.

"По версии следствия, он получил через посредника 185 тыс. руб. от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги передавали за бездействие в пользу взяткодателей", — сообщал источник Волга Ньюс.

Это уголовное дело выделили в отдельное производство при расследовании незаконной торговли "краснокнижной" рыбой в Тольятти. Ранее сотрудники управления СК и УФСБ по Самарской области заподозрили в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Алексея Ильина. По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти. 29 ноября 2023 г. мужчину задержали у него дома сотрудники ФСБ при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на его даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 т рыбы, в том числе более 200 штук стерляди. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

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