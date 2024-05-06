Корпоратив на тольяттинской базе отдыха закончился смертью

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о смерти на базе отдыха. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2023 г. на базе отдыха "Лесная" проходил корпоратив. В какой-то момент сослуживцы поссорились, и один из них ударил другого по голове. Потерпевший упал и ударился о деревянные перила беседки. Мужчину госпитализировали, и через два месяца он скончался в больнице.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Обвиняемый отказался от дачи показаний.
Суд приговорил его к году и 11 месяцам исправительных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!