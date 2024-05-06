Корпоратив на тольяттинской базе отдыха закончился смертью

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о смерти на базе отдыха. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2023 г. на базе отдыха "Лесная" проходил корпоратив. В какой-то момент сослуживцы поссорились, и один из них ударил другого по голове. Потерпевший упал и ударился о деревянные перила беседки. Мужчину госпитализировали, и через два месяца он скончался в больнице.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Обвиняемый отказался от дачи показаний.

Суд приговорил его к году и 11 месяцам исправительных работ.