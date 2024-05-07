600 тысяч за помятое крыло: в Самаре участники ДТП жалуются на странное судебное дело

В Волжском районном суде рассматривается гражданское дело о ДТП, в котором ущерб за помятое крыло неновой Mazda СX-5 оценили в 546 тыс. рублей. Одним из ответчиков является пенсионер, для которого это значительная сумма, вторым - многодетный отец. Сторона истцов и эксперты, дающие такую оценку, возможно, давно знакомы, а автомобиль был продан без ремонта.

Авария произошла 18 февраля 2023 г. на "зимнике" от Ширяево до Рождествено. Mazda столкнулась с пассажирской "Газелью" — машины не разъехались на подъеме на узкой дороге. Сотрудники ГИБДД изначально говорили об обоюдной вине водителей — якобы "Газель" не прижалась к обочине, а Mazda слишком быстро ехала, да и после столкновения остановилась не сразу. Однако впоследствии в ГИБДД решили, что виновником аварии является водитель микроавтобуса.

При этом у владельца "Газели" оказался на несколько дней просрочен полис ОСАГО. Поэтому вопрос о компенсации ущерба рассматривается в суде. И здесь начались странности.

Истец предоставил в суд экспертизу от ООО "Констант-Левел", которая оценила ущерб, нанесенный иномарке, в 418 тыс. рублей. Однако ответчики выяснили, что представитель истцов Григорий Шепилов имел с одним из бывших учредителей этой компании совместный бизнес.

По ходатайству ответчиков, указавших на аффилированность представителя истцов и экспертной организации, была назначена судебная экспертиза, производство которой было поручено ООО "ГОСТ". Впрочем, здесь ущерб оценили и вовсе в 546 тыс. рублей. А в случае проигрыша ответчики еще должны будут отплатить стоимость экспертизы в 60 тыс. руб., хотя ее рыночная цена, судя по прайсам специализированных компаний, в разы меньше.

Повреждения при этом не выглядят столь значительными — у кроссовера 2017 года выпуска были разбиты бампер, переднее крыло и помята дверь. В обеих экспертизах стоимость ремонта рассчитывалась с применением новых деталей. Но необходимость этого никак не обосновывалась.

Кроме того, по VIN-номеру авто ответчики выяснили, что машина уже была в более серьезной аварии — ее с разбитой передней частью выставляли на аукционе в США до привоза в Россию. И возникает вопрос использовались ли в ее ремонте новые детали. Обычно это экономически не целесообразно.

Так выглядела машина на аукционе в США

При этом на обозрение экспертам машину владелец Mazda Антон Кабаков не предоставлял — он принес в суд договор купли-продажи, по которому в апреле 2023 г. продал разбитый автомобиль якобы за 120 тыс. рублей. Интересно, что в ноябре того же года его уже выставляли на продажу на специализированных сайтах за 2,3 млн рублей.

Ответчики также говорят, что они предлагали оплатить ремонт у официального дилера, но сторона истца отказалась. Дилеры при этом брались отремонтировать машину за сумму до 150 тыс. рублей.

"Ущерб машине 2017 года выпуска, которая уже была в ДТП, не может оцениваться как для нового авто, — говорит Андрей, один из ответчиков. — Логично было бы считать ущерб исходя из разницы в рыночной стоимости авто и цены, за которую она была продана после ДТП. Но мы не знаем за какую сумму была реально продана машина истцом, явно это не 120 тысяч. У меня складывается ощущение, что мы столкнулись с людьми, специализирующимися на заработке с ДТП, хорошо ориентирующимися в этой сфере, и они нас воспринимают как жертв, на которых можно нажиться".

Автоюрист Сергей Слюсарев, комментируя данное дело, отмечает, что, если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то расходы включаются в состав реального ущерба истца полностью. Даже если стоимость имущества в результате может увеличиться. Впрочем, есть и исключения, установленные законом или договором.

"Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Для этого возможно обратиться к официальному дилеру и получить предварительный заказ-наряд для устранения указанных в акте осмотра повреждений", — говорит автоюрист.

Он также поясняет, что проведение судебной автотехнической экспертизы для определения стоимости восстановительного ремонта в исключительных случаях возможно по представленным актам осмотра и фотографиям, которые должны подтверждать наличие повреждений, указанных в акте осмотра. При этом для устранения сомнений в причинах образования повреждений и их давности следует ходатайствовать о назначении транспортно-трасологической экспертизы, на разрешение которой поставить вопросы о том, все ли повреждения указанные в представленном акте осмотра транспортного средства получены в результате произошедшего ДТП с учетом более раннего повреждения данного транспортного средства.

"Для решения вопроса о виновности в произошедшем ДТП необходимо ходатайствовать о назначении ситуационной автотехнической экспертизы, на разрешение которой поставить вопросы о том, какими пунктами ПДД РФ должны были руководствоваться оба водителя, имеются ли в действиях водителей отклонение от соблюдения пунктов ПДД РФ, имели ли техническую возможность водители избежать столкновения. Виновность в произошедшем ДТП органами ГИБДД не устанавливается, ее может установить только суд", — добавляет Сергей Слюсарев.