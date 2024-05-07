Самарскому офицеру не удалось оспорить приговор за ДТП с пятью погибшими

В понедельник, 6 мая, Кассационный военный суд оставил без изменения приговор Самарского гарнизонного военного суда от 8 февраля 2023 г., вынесенный младшему офицеру одной из местных воинских частей Роману Х. Об этом сообщили в суде.
Военного признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек.
Авария произошла 2 августа 2020 г. в Безенчукском районе. На трассе Самара — Волгоград в районе пос. Звезда столкнулись BMW и Lada Vesta. В результате скончались пассажир BMW, водитель Lada и три его пассажира, среди которых дети 10 и пяти лет. Водитель иномарки попал в больницу с травмами.
BMW управлял Роман Х., который потом и стал обвиняемым. В машине с ним ехал его подчиненный военнослужащий.
В августе 2022 г., уголовное дело отправили в Самарский гарнизонный военный суд. Процесс длился несколько месяцев и закончился обвинительным приговором. Суд посчитал установленным, что Роман Х. превысил разрешенную скорость (90 км/ч) и выехал на встречную полосу.
8 февраля 2023 г. суд приговорил офицера к пяти годам заключения в колонии-поселении и на два года лишил его права управлять транспортными средствами. Также суд частично удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших в общей сложности на 7 млн рублей.
Автомобилист вину не признал. В суде он говорил, что незадолго до ДТП он разогнал автомобиль до скорости около 100 км/ч, но на встречную полосу не выезжал. Якобы это Lada, сблизившись с ним на расстояние 10-15 м, резко выехала на его полосу.
Приговор обжаловал адвокат офицера. Но Центральный окружной военный суд 25 декабря 2023 г. оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
Защитник осужденного офицера подал жалобу в Кассационный военный суд. 6 мая ее оставили без удовлетворения, предыдущие судебные решения без изменения.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!