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Суды Происшествия

Самарскому офицеру не удалось оспорить приговор за ДТП с пятью погибшими

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 мая, Кассационный военный суд оставил без изменения приговор Самарского гарнизонного военного суда от 8 февраля 2023 г., вынесенный младшему офицеру одной из местных воинских частей Роману Х. Об этом сообщили в суде.

Военного признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек.

Авария произошла 2 августа 2020 г. в Безенчукском районе. На трассе Самара — Волгоград в районе пос. Звезда столкнулись BMW и Lada Vesta. В результате скончались пассажир BMW, водитель Lada и три его пассажира, среди которых дети 10 и пяти лет. Водитель иномарки попал в больницу с травмами.

BMW управлял Роман Х., который потом и стал обвиняемым. В машине с ним ехал его подчиненный военнослужащий.

В августе 2022 г., уголовное дело отправили в Самарский гарнизонный военный суд. Процесс длился несколько месяцев и закончился обвинительным приговором. Суд посчитал установленным, что Роман Х. превысил разрешенную скорость (90 км/ч) и выехал на встречную полосу.

8 февраля 2023 г. суд приговорил офицера к пяти годам заключения в колонии-поселении и на два года лишил его права управлять транспортными средствами. Также суд частично удовлетворил гражданские иски пяти потерпевших в общей сложности на 7 млн рублей.

Автомобилист вину не признал. В суде он говорил, что незадолго до ДТП он разогнал автомобиль до скорости около 100 км/ч, но на встречную полосу не выезжал. Якобы это Lada, сблизившись с ним на расстояние 10-15 м, резко выехала на его полосу.

Приговор обжаловал адвокат офицера. Но Центральный окружной военный суд 25 декабря 2023 г. оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Защитник осужденного офицера подал жалобу в Кассационный военный суд. 6 мая ее оставили без удовлетворения, предыдущие судебные решения без изменения.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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