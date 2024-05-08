Тольяттинец украл 100 роз из-за тяжелого материального положения

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело о краже из цветочного павильона. Об этом сообщает районная прокуратура.
Ночью 4 января 2024 г. неоднократно судимый местный житель решился на кражу, как указывает надзорное ведомство, из-за тяжелого материального положения. Он проник в торговый павильон "Цветы" на Ленинском проспекте и забрал из корзин 100 роз стоимостью 110 руб. каждая. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Мужчину приговорили к году и девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также он должен будет возместить ущерб потерпевшей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!