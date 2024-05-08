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Суды Происшествия

Тольяттинец украл 100 роз из-за тяжелого материального положения

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело о краже из цветочного павильона. Об этом сообщает районная прокуратура.

Ночью 4 января 2024 г. неоднократно судимый местный житель решился на кражу, как указывает надзорное ведомство, из-за тяжелого материального положения. Он проник в торговый павильон "Цветы" на Ленинском проспекте и забрал из корзин 100 роз стоимостью 110 руб. каждая. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к году и девяти месяцам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Также он должен будет возместить ущерб потерпевшей.

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