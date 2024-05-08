"Тольяттиазот" провел заключительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

Состоялся заключительный этап профориентационного проекта ТОАЗа "Планета ТОАЗиЯ", который был посвящен симбиозу науки и спорта. В химическом ГТО приняли участие старшеклассники 10 школ Комсомольского района Тольятти и студенты химико-технологического колледжа.Каждая команда, состоящая из 10 человек, проходила научно-спортивные станции и зарабатывала баллы. Школьники соревновались не только в силе и ловкости, но и в знании химических формул и элементов, а также в умении разгадывать головоломки и собирать паззлы.
По результатам турнирной таблицы победителями стали ученики школы № 25 пос. Поволжского. Второе и третье место заняли лицей № 60 и школа № 75, соответственно. Все призеры были награждены дипломами и тематическими подарками от предприятия.
Лидер, который получит главный приз по итогам всего проекта — мобильную химическую лабораторию, определится 25 мая на выпускном "Планеты ТОАЗиЯ". Праздничное мероприятие для всех образовательных учреждений города с выступлением молодежной кавер-группы состоится на площади ДК "Тольяттиазот".
"Тольяттиазот" реализует масштабный профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ", приуроченный к 45-летию компании, впервые. На протяжении полугода мы организовывали для детей различные конкурсы, направленные на интеллектуальное развитие, исследовательскую деятельность, раскрытие творческих способностей, пропаганду эковолонтерства, знакомство с производством и корпоративной культурой ТОАЗа и, главное, — вовлечение в науку химию. После окончания проекта мы обязательно соберем обратную связь от школьников и их учителей, но уже сейчас понятно, что такой нестандартный подход к профориентации и необычный формат проведения командных соревнований будет востребован и в дальнейшем", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.