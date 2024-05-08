16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Переломы, инсульты и хронические заболевания: что может защитить путешественников в возрасте за границей? "Тольяттиазот" провел заключительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ" ВТБ: в апреле рост рынка ипотеки в России замедлился В четырех районах области временно отключат свет с 13 по 15 мая Нефть для Победы. "Самаранефтегаз" гордится своей историей

Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" провел заключительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Состоялся заключительный этап профориентационного проекта ТОАЗа "Планета ТОАЗиЯ", который был посвящен симбиозу науки и спорта. В химическом ГТО приняли участие старшеклассники 10 школ Комсомольского района Тольятти и студенты химико-технологического колледжа.Каждая команда, состоящая из 10 человек, проходила научно-спортивные станции и зарабатывала баллы. Школьники соревновались не только в силе и ловкости, но и в знании химических формул и элементов, а также в умении разгадывать головоломки и собирать паззлы.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

По результатам турнирной таблицы победителями стали ученики школы № 25 пос. Поволжского. Второе и третье место заняли лицей № 60 и школа № 75, соответственно. Все призеры были награждены дипломами и тематическими подарками от предприятия.

Лидер, который получит главный приз по итогам всего проекта — мобильную химическую лабораторию, определится 25 мая на выпускном "Планеты ТОАЗиЯ". Праздничное мероприятие для всех образовательных учреждений города с выступлением молодежной кавер-группы состоится на площади ДК "Тольяттиазот".

"Тольяттиазот" реализует масштабный профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ", приуроченный к 45-летию компании, впервые. На протяжении полугода мы организовывали для детей различные конкурсы, направленные на интеллектуальное развитие, исследовательскую деятельность, раскрытие творческих способностей, пропаганду эковолонтерства, знакомство с производством и корпоративной культурой ТОАЗа и, главное, — вовлечение в науку химию. После окончания проекта мы обязательно соберем обратную связь от школьников и их учителей, но уже сейчас понятно, что такой нестандартный подход к профориентации и необычный формат проведения командных соревнований будет востребован и в дальнейшем", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Thomas Hodgkinson 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2