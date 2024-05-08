"Тольяттиазот" провел заключительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ"

Состоялся заключительный этап профориентационного проекта ТОАЗа "Планета ТОАЗиЯ", который был посвящен симбиозу науки и спорта. В химическом ГТО приняли участие старшеклассники 10 школ Комсомольского района Тольятти и студенты химико-технологического колледжа.Каждая команда, состоящая из 10 человек, проходила научно-спортивные станции и зарабатывала баллы. Школьники соревновались не только в силе и ловкости, но и в знании химических формул и элементов, а также в умении разгадывать головоломки и собирать паззлы.

По результатам турнирной таблицы победителями стали ученики школы № 25 пос. Поволжского. Второе и третье место заняли лицей № 60 и школа № 75, соответственно. Все призеры были награждены дипломами и тематическими подарками от предприятия.

Лидер, который получит главный приз по итогам всего проекта — мобильную химическую лабораторию, определится 25 мая на выпускном "Планеты ТОАЗиЯ". Праздничное мероприятие для всех образовательных учреждений города с выступлением молодежной кавер-группы состоится на площади ДК "Тольяттиазот".

"Тольяттиазот" реализует масштабный профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ", приуроченный к 45-летию компании, впервые. На протяжении полугода мы организовывали для детей различные конкурсы, направленные на интеллектуальное развитие, исследовательскую деятельность, раскрытие творческих способностей, пропаганду эковолонтерства, знакомство с производством и корпоративной культурой ТОАЗа и, главное, — вовлечение в науку химию. После окончания проекта мы обязательно соберем обратную связь от школьников и их учителей, но уже сейчас понятно, что такой нестандартный подход к профориентации и необычный формат проведения командных соревнований будет востребован и в дальнейшем", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.