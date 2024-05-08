Пьющий житель Тольятти напал с ножом на знакомого из-за подозрения в краже

В Тольятти суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, которого признали в причинении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.
Криминальная история произошла 29 октября 2023 г. в квартире на ул. Дзержинского. Злоупотребляющий спиртными тольяттинец обнаружил, что у него пропал телефон, и посчитал, что мобильник украл малознакомый гость, с которым он познакомился незадолго до этого в баре. Не предъявляя никаких претензий, хозяин квартиры ударил нового знакомого кухонным ножом в живот. Потерпевший, защищаясь табуретом, смог выбраться из квартиры и обратиться за помощью. Мужчина получил тяжкую травму.
Суд Автозаводского района назначил тольяттинцу год лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!