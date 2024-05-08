"ЭкоСтройРесурс" просит правоохранительные органы проверить контрагентов

В Самарской области разразился крупный скандал в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Руководство регионального оператора "ЭкоСтройРесурс" обвинило контрагентов в недобросовестном поведении, которое привело к блокировке счетов компании и риску прекращения ее деятельности.

Глава регоператора Михаил Захаров направил заявления в СУ СК РФ, в ГУ МВД и в прокуратуру Самарской области. Он просит привлечь к уголовной ответственности группу лиц за кражу в особо крупном размере. По его словам, на 8 мая со счетов "ЭкоСтройРесурса" было списано 158 млн руб. по исполнительным листам, которые уже были оплачены несколько лет назад.

По мнению руководства "ЭкоСтройРесурс", виновниками этой скандальной ситуации являются представители компаний — "ЭкоРесурсПоволжье", "СпецАвтоТранс" и "ЭкоВоз".

Михаил Захаров убежден: группа лиц из перечисленных компаний "умышленно предъявила банку уже оплаченные ранее исполнительные листы на сумму более 244 млн рублей, пользуясь тем, что банки не уполномочены проверять исполнительные документы".

Если перевести масштаб бедствия на бытовой уровень, то это чревато мусорным коллапсом во всем регионе: с конца апреля счета "ЭкоСтройРесурса" заблокированы, в компании заявляют о невозможности проведения финансовых операций, связанных с оплатой работы подрядных организаций. При этом перевозчики, действуя неофициально прекращают выпуск техники на маршруты.

Правительство Самарской области держит руку на пульсе и следит за развитием событий. Так, по словам руководителя регионального министерства энергетики и ЖКХ Владимира Василенко, обе стороны должны действовать "в рамках правового поля".

Однако, Михаил Захаров опасается, что подобное препятствие для бесперебойных финансовых операций регоператора в крупном регионе чревато серьезными последствиями. Он уверен, что проблема требует скорейшего разрешения.

"ЭкоСтройРесурс действует строго в рамках правового поля. Продолжает свою работу в ежедневном режиме и принимает меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации, прокомментировал он. — Мы ждем реакции правоохранительных органов".

Все денежные средства, поступающие на счет регионального оператора, после разблокировки будут направлены на погашение растущей задолженности перед подрядчиками (перевозчиками, мусоросортировочными комплексами, полигонами). Это оплата труда более 5000 работников отрасли, обслуживание и ГСМ для 700 единиц техники, обработка ТКО ручным и машинным способами, отбор полезных утильных фракций, их переработка и многие другие направления.

В ООО "ЭкоРесурсПоволжье", в свою очередь, прокомментировали заявления самарского регоператора относительно списания десятков миллионов рублей со счетов. По словам директора ООО Сергея Трешникова, его компания действовала исключительно в рамках правового поля. Он напомнил, что с 2019 года "ЭкоРесурсПоволжье" направила в арбитраж свыше 20 исков к "ЭкоСтройРесурсу" о взыскании средств по заключенным контрактам.

Директор "ЭкоРесурсПоволжье" уверен, что обращения Михаила Захарова в правоохранительные и надзорные органы ничего не изменит, но в ответ пригрозил теми же мерами — "за ложный донос".

Он также добавил, что из имеющейся 160-миллионной задолженности "ЭкоСтройРесурс" перед "ЭкоРесурсПоволжье", компания получила лишь 80 млн рублей.