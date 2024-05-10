Самарца оштрафовали на 350 тыс. руб. за призыв к террористической деятельности

Судебные приставы Куйбышевского района Самары взыскали с 60-летнего местного жителя уголовный штраф в размере 350 тыс. руб. за публичный призыв к совершению террористических действий, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В одной из социальных сетей со своей персональной страницы мужчина опубликовал комментарий, содержащий призыв к агрессивным действиям против представителей государственной власти. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 205 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет" и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Куйбышевского района.

Судебный пристав ознакомил должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также предупредил, что в случае игнорирования решения суда уголовный штраф может быть заменен иным, более серьезным, видом наказания. Штраф самарец оплатил добровольно.