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Преступления Происшествия

В Тольятти избивавший женщину дебошир накинулся с кулаками на вызванного участкового

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого тольяттинца, применившего насилие к сотруднику полиции (ч.1 ст.318, ст. 319 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Органом предварительного следствия установлено, что 11 февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции поступила информация, что в квартире дома № 17 по бульвару Гая мужчина избивает женщину. По прибытии по адресу участковым уполномоченным полиции обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Открыв дверь сотруднику полиции, против воли потерпевшей, обвиняемый внезапно вбежал в квартиру и на требования прекратить противоправные действия и покинуть чужое жилье не реагировал, набросившись при этом на сотрудника полиции, нанес ему телесные повреждения.

Испугавшись, обвиняемый убежал из квартиры, но затем появился на территории опорного пункта полиции, куда была доставлена потерпевшая для оформления документов по факту нанесенных ей побоев. Дебошир стал оскорблять женщину и вновь набросился на участкового уполномоченного полиции. Нецензурно оскорбляя его, преступник хватал обеими руками за тело и форменное обмундирование, пытался сорвать нагрудный знак, а затем, держа руками за предплечья, резко потянул представителя власти вниз, отчего последний потерял равновесие и ударился о бетонное покрытие пола, завязалась борьба. Пытаясь вырваться от удерживавшего его сотрудника, обвиняемый нанес представителю власти удар в область головы, после чего скрылся. Согласно медицинским критериям, у сотрудника полиции зафиксировано телесное повреждение.

"Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Максимальное наказание за данные преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 318 УК РФ) либо в виде исправительных работ на срок до одного года (ст. 319 УК РФ)", — уточнили в прокуратуре.

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