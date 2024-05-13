В Самаре отправили в колонию-поселение поклонника Вермахта

Самарский областной суд вынес приговор 38-летнему Андрею Малышеву, которого признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Мужчина, придерживающийся праворадикальной идеологии, в интернете оскорблял память защитников отечества и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Также в своих публикациях подозреваемый реабилитировал нацизм. Дома у Малышева сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу и элементы экипировки солдат Вермахта.
Областной суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита подала апелляционную жалобу на этот приговор, но апелляционная инстанция не стала менять его.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!