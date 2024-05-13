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Суды Происшествия

В Самаре отправили в колонию-поселение поклонника Вермахта

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес приговор 38-летнему Андрею Малышеву, которого признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Мужчина, придерживающийся праворадикальной идеологии, в интернете оскорблял память защитников отечества и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Также в своих публикациях подозреваемый реабилитировал нацизм. Дома у Малышева сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу и элементы экипировки солдат Вермахта.

Областной суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита подала апелляционную жалобу на этот приговор, но апелляционная инстанция не стала менять его.

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