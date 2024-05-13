В Самаре отправили в колонию-поселение поклонника Вермахта

Самарский областной суд вынес приговор 38-летнему Андрею Малышеву, которого признали виновным в реабилитации нацизма. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Мужчина, придерживающийся праворадикальной идеологии, в интернете оскорблял память защитников отечества и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. Также в своих публикациях подозреваемый реабилитировал нацизм. Дома у Малышева сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу и элементы экипировки солдат Вермахта.

Областной суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита подала апелляционную жалобу на этот приговор, но апелляционная инстанция не стала менять его.