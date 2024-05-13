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Власть и политика

Руководители детских и молодежных общественных объединений региона могут поучаствовать во конкурсе "Лидер XXI века"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" совместно с правительством Республики Татарстан проведут Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века".

Конкурс реализуется в РФ с 2002 года. За это время сформировалось сообщество выпускников, которые не только управляют компаниями, учреждениями, предприятиями по всей стране, но и являются наставниками для нынешних участников.

Конкурс направлен на развитие надпрофессиональных навыков молодежи, создание системы по выявлению лидеров общественных организаций и коллективов, реализующих социально значимые проекты в сфере молодежной политики, а также содействие их профессиональной ориентации и самореализации. 

Каждый участник конкурса получает уникальную возможность не только продемонстрировать свои умения и навыки, но и реализовать самые смелые проекты, созданные для улучшения различных сфер жизни.

Финалисты конкурса 2023 года в рамках слета "Первый в двадцать первом" сформировали резолюцию, основные идеи которой стали нововведениями этого года:

— в состав организационного комитета конкурса 2024 г. войдут победители 2023 года; 

— победители и выпускники прошлых лет пополнят состав экспертного совета конкурса;

— конкурс реализуется в несколько этапов, включая отборочный этап и полуфинал, что позволит выявить лидеров-созидателей.

Помимо уже традиционных номинаций, 22 сезон дополнен новыми номинациями, которые позволяют консолидировать ценности детских и молодежных общественных объединений и Движения Первых: 

— Лидер детской/молодежной общественной организации — 14-17 лет;

— Лидер детского/молодежного объединения — 14-17 лет; 

— Лидер детской/молодежной общественной организации — 18-25 лет;  

— Лидер детского/молодежного объединения — 18-25 лет; 

— Руководитель детской/молодежной общественной организации — 18-35 лет;

— Наставник детского/молодежного объединения — 18-35 лет.

С 4 по 8 сентября 2024 г. лидеры и руководители молодежных  и детских общественных объединений из регионов России отправятся в Казань, где финал конкурса пройдет уже в пятый раз.

Кроме того, участники посетят уникальную образовательную и культурную программы, где смогут обменяться опытом совместной работы за текущий год, поговорят о ценностях Движения Первых и молодежных и детских общественных объединений, встретятся со знаменитыми личностями и выпускниками конкурса, которые станут наставниками для участников финала. Посетят творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, познакомятся с культурой и достопримечательностями Республики Татарстан.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Движения Первых и подать заявку на участие до 31 мая 2024 г. включительно в разделе "Активности".

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