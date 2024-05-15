РПЦ подала в суд на мэрию Самары

Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Самарской епархии Русской православной церкви. Ответчиком выступает администрация областной столицы.
Как указано в материалах дела, епархия просит суд обязать городские власти признать за ней право собственности на здание храма общей площадью 437,6 кв. м, построенное на улице Мичурина, 98а. Там располагается церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Рассмотрение иска назначили на конец июня. В качестве третьего лица привлекли региональное управление Росреестра.
Подобные судебные процессы для Самары не редкость. РПЦ инициирует такие процессы, чтобы получить возможность узаконить и зарегистрировать построенные храмы. Для проверки безопасности зданий назначают проведение экспертиз.
Последние комментарии
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?