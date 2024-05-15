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РПЦ подала в суд на мэрию Самары

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд принял к рассмотрению иск Самарской епархии Русской православной церкви. Ответчиком выступает администрация областной столицы.

Фото: google.ru/maps

Как указано в материалах дела, епархия просит суд обязать городские власти признать за ней право собственности на здание храма общей площадью 437,6 кв. м, построенное на улице Мичурина, 98а. Там располагается церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Рассмотрение иска назначили на конец июня. В качестве третьего лица привлекли региональное управление Росреестра.

Подобные судебные процессы для Самары не редкость. РПЦ инициирует такие процессы, чтобы получить возможность узаконить и зарегистрировать построенные храмы. Для проверки безопасности зданий назначают проведение экспертиз.

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