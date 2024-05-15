ФСБ вычислила в Самарской области "пробивщика" биллинга для "агента спецслужб"

В поле зрения оперативников УФСБ по Самарской области попал 25-летний Даниил Паутов. Он работал у оператора связи.
"Паутов за денежное вознаграждение осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, хранящейся в базе данных телекоммуникационной компании, с целью получения и передачи третьим лицам биллинговой информации абонентов", - сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
Паутову вменили восемь эпизодов преступлений: неправомерный доступ к информации и мошенничество. Как следует из показаний самого Паутова в суде, ему в соцсети "ВКонтакте" написал незнакомец и предложил подзаработать. Паутову идея понравилась, и новые приятели перевели общение в мессенджер "Телеграм". Там проситель представился сотрудником ФСБ и даже скинул фото служебного удостоверения. Правда, со слов Паутова, служебное удостоверение "сотрудник ФСБ" сразу удалил. Дальше незнакомец предложил пробивать ему абонентов за определенную плату - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. После этого Паутов скачивал из служебной системы массив персональных данных и отправлял незнакомцу.
Кроме прочего, однажды сотрудник оператора включил в договор покупки телефона аксессуары, которые оставил себе. Покупательница узнала об этом и обратилась в полицию. Позже в отношении Паутова провели спецоперацию уже настоящие сотрудники ФСБ.
Паутова приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!