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Суды Происшествия

ФСБ вычислила в Самарской области "пробивщика" биллинга для "агента спецслужб"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поле зрения оперативников УФСБ по Самарской области попал 25-летний Даниил Паутов. Он работал у оператора связи.

"Паутов за денежное вознаграждение осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, хранящейся в базе данных телекоммуникационной компании, с целью получения и передачи третьим лицам биллинговой информации абонентов", - сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Паутову вменили восемь эпизодов преступлений: неправомерный доступ к информации и мошенничество. Как следует из показаний самого Паутова в суде, ему в соцсети "ВКонтакте" написал незнакомец и предложил подзаработать. Паутову идея понравилась, и новые приятели перевели общение в мессенджер "Телеграм". Там проситель представился сотрудником ФСБ и даже скинул фото служебного удостоверения. Правда, со слов Паутова, служебное удостоверение "сотрудник ФСБ" сразу удалил. Дальше незнакомец предложил пробивать ему абонентов за определенную плату - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. После этого Паутов скачивал из служебной системы массив персональных данных и отправлял незнакомцу.

Кроме прочего, однажды сотрудник оператора включил в договор покупки телефона аксессуары, которые оставил себе. Покупательница узнала об этом и обратилась в полицию. Позже в отношении Паутова провели спецоперацию уже настоящие сотрудники ФСБ.

Паутова приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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