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Государство и Бизнес Экономическая политика

Мэрия Самары взыскала с бывшего владельца американских горок 23 млн рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары добился взыскания с ООО "Стандарт" 23 млн руб. за пользование земельным участком в парке "Дружба".

Речь идет о территории площадью 20 тыс. кв. м, занимаемой американскими горками.

Земельный участок площадью 0,994 га в районе парка "Дружба" был предоставлен ТОО фирме "Мави" под строительство аттракциона "Катальные горки" в 1995 году. Впоследствии владельцем построенного сооружения стало ООО "Средневолгсервис". В 1996 г. горки были введены в эксплуатацию. А сопутствующие объекты - подстанция, сцена, туалет, автостоянка - оказались не отражены в акте госприемочной комиссии.

До января 2023 г. собственником американских горок выступало ООО "Стандарт". Согласно данным ЕГРН, новым владельцем имущества аттракциона стало ООО "Спорт парк". Компания обратилась в департамент управления имуществом с заявлением о предоставлении земельного участка, занимаемого горками, площадью 20 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос. Спор перешел в судебную плоскость и пока не разрешился.

Изначально департамент управления имуществом взыскивал с ООО "Стандарт" 145,9 млн руб. за пользование землей в период с февраля 2009 по май 2022 года. Однако истец пропустил срок исковой давности с 2009 по 2019 год. За оставшийся отрезок арбитраж насчитал неосновательного обогащения на 21,1 млн руб. и сверх того 1,9 млн процентов. 

Суду также предстоит разобраться в законности владения горками ООО "Стандарт". Кроме того, городская власть требует освободить территорию парка от строений и сооружений аттракциона. 

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