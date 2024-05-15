Мэрия Самары взыскала с бывшего владельца американских горок 23 млн рублей

Департамент управления имуществом Самары добился взыскания с ООО "Стандарт" 23 млн руб. за пользование земельным участком в парке "Дружба".

Речь идет о территории площадью 20 тыс. кв. м, занимаемой американскими горками.

До января 2023 г. собственником американских горок выступало ООО "Стандарт". Согласно данным ЕГРН, новым владельцем имущества аттракциона стало ООО "Спорт парк". Компания обратилась в департамент управления имуществом с заявлением о предоставлении земельного участка, занимаемого горками, площадью 20 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос. Спор перешел в судебную плоскость и пока не разрешился.

Изначально департамент управления имуществом взыскивал с ООО "Стандарт" 145,9 млн руб. за пользование землей в период с февраля 2009 по май 2022 года. Однако истец пропустил срок исковой давности с 2009 по 2019 год. За оставшийся отрезок арбитраж насчитал неосновательного обогащения на 21,1 млн руб. и сверх того 1,9 млн процентов.

Суду также предстоит разобраться в законности владения горками ООО "Стандарт". Кроме того, городская власть требует освободить территорию парка от строений и сооружений аттракциона.