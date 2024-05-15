Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал, за счет чего меняется численность населения региона и какие меры принимаются для того, чтобы повысить качество и продолжительность жизни самарцев.

Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются "демографические ямы" 1940-х и 1990-х годов, а также негативное влияние пандемии коронавируса.

"Такая ситуация, к сожалению, характерна для всех регионов ПФО, — отметил министр. — И конечно, для Самарской области эта тема актуальна, как и для других субъектов. Именно поэтому президент ставит перед всеми регионами задачу по созданию условий для преодоления негативных демографических тенденций, повышения качества жизни людей".

Вместе с тем, наш регион — в пятерке лидеров среди регионов ПФО в работе по сохранению численности населения.

"По темпам изменения численности населения с 2017 г. Самарская область — четвертая в ПФО. Нас опережают Татарстан, республики Башкортостан и Марий Эл, пятерку замыкает Удмуртская Республика", — отметил Дмитрий Богданов.

"При этом если сравнивать Самарскую область со сходными по структуре экономики, показателями ВРП, численностью населения регионами округа, то ситуация у нас все же отличается в лучшую сторону. В абсолютных значениях численность населения за последние семь лет в нашем регионе снизилась на 92 тыс. человек, а, например, в Нижегородской области — на 183 тыс. человек. Отдельно отмечу тот факт, что за последние пять лет численность населения Самарской области превысила численность населения Нижегородской области — такое мы наблюдаем едва ли не впервые в истории", — рассказал министр.

Самарская область сохраняет миграционную привлекательность.

"За последние годы у нас положительное сальдо миграции, по этому показателю в ПФО уступаем только Татарстану. К нам переезжает все больше людей из других регионов страны, а также из-за рубежа", — рассказал глава областного минэконома.

Еще одна характерная черта развития Самарской области последних лет — динамичное развитие муниципальных районов, граничащих с крупнейшими городами Самара и Тольятти. По данным последней Всероссийской переписи численность населения Волжского района по сравнению с данными предыдущей переписи увеличилась в полтора раза — почти на 40 тыс. человек. Аналогичная ситуация и в Ставропольском районе, который прирос почти на 28 тыс. человек.

"Доля городского населения в регионе за последние шесть лет снизилась с 79,9% до 79,4% на начало года, а сельского, напротив — выросла, в первую очередь в приграничных с городами районах. Характерный пример — сельское поселение Лопатино Волжского района, где расположен быстрорастущий микрорайон "Южный город". На сегодня это самое большое сельское поселение в ПФО. По данным Росстата, на 1 января 2024 г. в нем официально проживают 34,7 тыс. человек. Понятно, в основном это люди, которые работают в Самаре. Тем не менее, по документам это сельские жители и в статистику учета населения Самары не попадают. Если же смотреть на численность населения городов вместе с приграничными районами, она уверенно растет. Так, например, суммарная численность населения Самары и Волжского района с 2017 г. увеличилась на 2,2%", — рассказал министр.

При этом, согласно статистике, не во всех регионах ПФО ситуация одинакова. Например, в Башкортостане сельское население напротив стремится переезжать в города, и поэтому доля городского населения, прежде всего, Уфы, растет.

Сегодня основная задача властей всех уровней — переломить негативные демографические тенденции и добиться того, чтобы люди жили дольше, и их рождалось больше. Над этой задачей трудятся как в федеральном Правительстве, так и в регионах страны. Целый ряд конкретных поручений дал в своем послании президент России Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, здесь важен комплексный подход — устойчивая экономика, рост уровня жизни и повышение качества социальной сферы, жизненные ориентиры граждан, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением.

По всем этим направлениям правительство Самарской области ведет системную работу. Так, например, по поручению губернатора Дмитрия Азарова год от года увеличивается объем социальной поддержки семей с детьми — за последние годы он вырос в семь с половиной раз. В бюджете 2024 г. на эти цели заложено 50 млрд рублей. Доказал свою востребованность социальный контракт — в прошлом году такой формой поддержки воспользовались почти 7 тыс. жителей региона.

Растет благосостояние граждан: реальная заработная плата по сравнению с 2017 г. возросла почти на 30%. Сейчас предприятия все больше конкурируют за привлечение специалистов — а значит, растут зарплаты, улучшаются условия труда. "По данным статистики только на крупных и средних предприятиях региона с 2017 г. создано свыше 70,2 тыс. новых рабочих мест, в том числе в 2023 г. — 11,7 тыс. мест (121,5% к 2022 году). В апреле 2024 г. по данным Службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, Самарская область заняла первое место по приросту новых рабочих мест (137%), опередив такие экономически развитые регионы как Татарстан (116%), Башкортостан (121%) и Нижегородская область (123%)", — рассказал Дмитрий Богданов.

Повышению качества жизни способствует и развитие социальной сферы: в последние годы в регионе построено 154 медицинских и 170 спортивных объектов, 13 школ, 56 детских садов. Строится международный межвузовский кампус, на базе которого будет обучаться и проживать 5 тыс. студентов из регионов РФ и зарубежья, благоустроено 927 общественных пространств и почти 2 тыс. дворов.

"В совокупности эти меры положительно повлияли на ожидаемую продолжительности жизни в Самарской области: она возросла с 71,73 года в 2017 г. до 72,53 года в 2023 году. Важно, что мы уже превысили допандемийный уровень", — отметил Дмитрий Богданов.

Министр подчеркнул, что работа по достижению целей, поставленных президентом России, губернатором региона Дмитрием Азаровым, будет продолжена.