Два человека пострадали в ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка

В среду, 15 мая, два человека пострадали в ДТП на трассе в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На 115 км трассы Самара — Большая Черниговка лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По данным регионального ГУ МВД, в 19:00 55-летний водитель Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 44-летнего мужчины.

Обоих водителей и пассажира Chevrolet госпитализировали с травмами.

Пожарные-спасатели ПСЧ 133 противопожарной службы Самарской области вызволяли пострадавших из разбитых автомобилей. Также на месте работали сотрудники ГИБДД и медики.