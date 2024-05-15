Два человека пострадали в ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка

В среду, 15 мая, два человека пострадали в ДТП на трассе в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС".
На 115 км трассы Самара — Большая Черниговка лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
По данным регионального ГУ МВД, в 19:00 55-летний водитель Chevrolet Lanos выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 44-летнего мужчины.
Обоих водителей и пассажира Chevrolet госпитализировали с травмами.
Пожарные-спасатели ПСЧ 133 противопожарной службы Самарской области вызволяли пострадавших из разбитых автомобилей. Также на месте работали сотрудники ГИБДД и медики.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!