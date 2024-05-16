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Суды Происшествия

"Поставщика" Балу и группировки "Судаки" в Самаре осудили "гуманно"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральные телеграм-каналы возмутились гуманным приговором "банде мошенников" в составе "нового россиянина" из Таджикистана Хакима Амирмусаяба Хакима и его подельницы Елены Абросимовой.

По имеющимся данным, женщина привлекла Хакима, чтоб обокрасть состоятельную подругу. Предполагается, что Абросимова и Хаким обманом завладели имуществом состоятельной жительницы Самары на 32 млн рублей (драгоценности на 23 млн и 9 млн деньгами). Суд осудил обоих за мошенничество — по статье 159 УК РФ. Хакима — на 4 года и 500 тысяч штрафа, Абросимову — на 2 года и 9 месяцев. Согласно данным сайта Самарского областного суда, приговор сейчас обжалуется.

Настоящее имя Хакима — Узбеков Мусаяб Хакимович. Его уже судили ранее.

По оперативным данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, семья Узбековых в регионе известна давно. Члены семьи, предположительно могли заниматься поставкой героина в губернию. От них, как считают в силовых структурах, мог торговать лидер ОПГ Балу, а потом ОПГ "Спортсмены", а также тольяттинская ОПГ "Судаки".

Источники сообщают, что старшего Узбекова "Леню Таджика" в 2016 году задержали с более чем с шестью кг героина в Краснодарском крае. Он переехал туда жить, поскольку в Самарской области за ним наблюдали правоохранители.

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