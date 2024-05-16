"Поставщика" Балу и группировки "Судаки" в Самаре осудили "гуманно"

Федеральные телеграм-каналы возмутились гуманным приговором "банде мошенников" в составе "нового россиянина" из Таджикистана Хакима Амирмусаяба Хакима и его подельницы Елены Абросимовой.
По имеющимся данным, женщина привлекла Хакима, чтоб обокрасть состоятельную подругу. Предполагается, что Абросимова и Хаким обманом завладели имуществом состоятельной жительницы Самары на 32 млн рублей (драгоценности на 23 млн и 9 млн деньгами). Суд осудил обоих за мошенничество — по статье 159 УК РФ. Хакима — на 4 года и 500 тысяч штрафа, Абросимову — на 2 года и 9 месяцев. Согласно данным сайта Самарского областного суда, приговор сейчас обжалуется.
Настоящее имя Хакима — Узбеков Мусаяб Хакимович. Его уже судили ранее.
По оперативным данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, семья Узбековых в регионе известна давно. Члены семьи, предположительно могли заниматься поставкой героина в губернию. От них, как считают в силовых структурах, мог торговать лидер ОПГ Балу, а потом ОПГ "Спортсмены", а также тольяттинская ОПГ "Судаки".
Источники сообщают, что старшего Узбекова "Леню Таджика" в 2016 году задержали с более чем с шестью кг героина в Краснодарском крае. Он переехал туда жить, поскольку в Самарской области за ним наблюдали правоохранители.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!