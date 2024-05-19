Самарец получил 2,5 года колонии за потраченные 4 тыс. руб. с чужой карты

В полицию поступило сообщение от жителя Самары о пропаже банковской карты и списании с нее более 4 тыс. рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что последний раз воспользовался картой, когда находился возле своего дома. Пропажу имущества мужчина обнаружил в тот же день, когда на сотовый телефон поступили сообщения о покупках в различных торговых точках.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника — 39-летнего жителя Самары, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был задержан. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что решил попробовать совершить покупки с помощью чужой банковской карты и после первого удачного списания денежных средств, посетил еще несколько торговых точек, продолжая расплачиваться за алкогольную и табачную продукцию. После чего выбросил ее.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Советского районного суда Самары за ранее совершенную кражу. Окончательно мужчине назначено лишение свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. Судом принято решение о взыскании с жителя Самары в пользу 35-летнего мужчины 4451 рубль. Приговор вступил в законную силу.