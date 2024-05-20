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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары согласовала облик нового здания на Пятой просеке

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик административно-досугового центра с подземной парковкой на Пятой просеке. Соответствующее постановление от 16 мая опубликовано на сайте горадминистрации.

Фото: roscadastr.com

Общая площадь четырехэтажного здания должна составить 15,9 тыс. кв. м. Визуализацию объекта мэрия не опубликовала.

Заявителем выступило ООО "Специализированный застройщик "Сила спорта", которое ранее планировало построить на данном земельном участке (63:01:0638002:4499) 21-этажный ЖК "Авангард".

Напомним, сейчас на месте предполагаемого строительства расположен недостроенный паркинг начала 2000-х годов. Ранее планировалось, что он станет частью ЖК "Изумрудный" (7-й этап строительства). Однако в 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" планировало вместо паркинга построить 23-этажный дом. Разрешение на строительство получено не было.

С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта", аффилированного Николаю Тарану - экс-бенефициару группы "Росскат" и АвтоВАЗбанка. Таран также владел ТОЦ "Вертикаль", частью которого является ТЦ "Сила спорта".

В 2022 г. "Сила спорта" требовала от  регионального минстроя выдачи разрешения на строительство ЖК "Авангард". Получив отказ, компания обратилась в арбитраж, где также не добилась успеха.

Местные жители составляли петиции против застройки 5-й просеки, в которых упоминали и ЖК "Авангард". Они сообщали, что в мае 2022 г. появилась информация о планируемом возобновлении стройки на объекте. По их информации, якобы в министерстве строительства представителю собственника было предложено найти с жителями просеки консенсус по новому объекту.

Активисты писали, что новый объект планируется расположить на краю естественного оврага с высоко залегающими грунтовыми водами, и высказывали опасения за фундаменты соседних зданий и конструкции подпорных сооружений. Также указывалось, что отказ от достройки паркинга, по сути, является нарушением обязательств перед жителями ЖК "Изумрудный".

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