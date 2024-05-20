Футболисты самарских "Крыльев Советов" извинились за три поражения подряд

Футболисты "Крыльев Советов" после критики губернатора Самарской области Дмитрия Азарова извинились перед болельщиками за три поражения подряд. От "Крыльев" заявление сделал капитан команды Александр Солдатенков, видео было сегодня опубликовано в социальных сетях.

"От лица команды и всего коллектива хотелось бы извиниться за последние поражения. После матча с "Динамо" мы командой пообщались очень серьезно, — сказал Александр Солдатенков. — Обещаем, что в матче с "Пари Нижний Новгород" на поле не будет равнодушных. Отдадим все силы и будем биться, чтобы был нужный результат. В Самаре лучшие болельщики. Нам нужна ваша поддержка 25 мая. Победа будет за нами".

Напомним, после поражения "Крыльев" в гостевой игре с московским "Динамо" (1:4) с жесткой критикой команды выступил губернатор. Глава региона, в частности, отметил: "Надо настраивать команду на победу, на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба, очевидно, это не получилось. Третье поражение "Крыльев" подряд на финише сезона многими болельщиками расценивается как неуважение".

Заключительный матч сезона "Крылья Советов" проведут 25 мая. На "Солидарность Самара Арене" они встретятся с "Пари Нижний Новгород". Перед последним туром самарцы занимают 9 место, но в случае победы имеют шансы на попадание в первую восьмерку.