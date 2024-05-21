Участников СВО из Самарской области предложили освободить от транспортного налога

На рассмотрении Самарской губернской думы находится очередной законопроект о продлении льготы на уплату транспортного налога участников СВО и приравненных к ним лиц. Проект в порядке законодательной инициативы губернатора поступил на рассмотрение 17 мая.

В документе предлагается продлить действие льготы по транспортному налогу на 2024 год для жителей Самарской области, призванных по мобилизации для участия в СВО, контрактников, служащих Росгвардии, участников оборонных добровольческих формирований и выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

К транспортным средствам авторы проекта отнесли не только автомобили, но и мотоциклы, автобусы, грузовики, моторные лодки и иные самоходные средства. При этом льгота будет распространяться только на одно из них, имеющих максимальную сумму налога.

Также пользоваться льготой смогут супруги участников СВО — при условии, что от уплаты налога будет освобожден только один из супругов.

Напомним, что ранее с аналогичной инициативой выступила фракция губдумы "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — депутаты предложили продлить льготу по транспортному налогу для участников СВО бессрочно.