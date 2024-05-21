Участников СВО из Самарской области предложили освободить от транспортного налога

На рассмотрении Самарской губернской думы находится очередной законопроект о продлении льготы на уплату транспортного налога участников СВО и приравненных к ним лиц. Проект в порядке законодательной инициативы губернатора поступил на рассмотрение 17 мая.
В документе предлагается продлить действие льготы по транспортному налогу на 2024 год для жителей Самарской области, призванных по мобилизации для участия в СВО, контрактников, служащих Росгвардии, участников оборонных добровольческих формирований и выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.
К транспортным средствам авторы проекта отнесли не только автомобили, но и мотоциклы, автобусы, грузовики, моторные лодки и иные самоходные средства. При этом льгота будет распространяться только на одно из них, имеющих максимальную сумму налога.
Также пользоваться льготой смогут супруги участников СВО — при условии, что от уплаты налога будет освобожден только один из супругов.
Напомним, что ранее с аналогичной инициативой выступила фракция губдумы "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — депутаты предложили продлить льготу по транспортному налогу для участников СВО бессрочно.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.