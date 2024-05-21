Жительница Тольятти выдумала ограбление, чтобы не платить кредит

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в ложном доносе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2024 г. женщина подала в полицию заявление об ограблении. Она утверждала, что взяла кредит 470 тыс. руб. и через несколько минут, когда шла по 3 кварталу, незнакомец вырвал у нее из рук сумку и убежал.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия, и засомневались в показаниях заявительницы. Тольяттинку опросили повторно, и на этот раз она призналась, что выдумала преступление, чтобы не возвращать деньги банку.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф 15 тыс. рублей.