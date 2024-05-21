Неудавшаяся "закладчица" из Самары получила восемь лет колонии

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в 20 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2023 г. женщина договорилась с неизвестными о подработке "закладчицей". Она расфасовала синтетический наркотик и должна была сделать 18 тайников. Довести задуманное до конца самарчанка не успела, так как попалась полиции.

Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.