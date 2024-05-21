Неудавшаяся "закладчица" из Самары получила восемь лет колонии

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в 20 эпизодах покушения на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2023 г. женщина договорилась с неизвестными о подработке "закладчицей". Она расфасовала синтетический наркотик и должна была сделать 18 тайников. Довести задуманное до конца самарчанка не успела, так как попалась полиции.
Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!