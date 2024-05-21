Пьяная тольяттинка выкинула свою собаку с седьмого этажа

В Тольятти осудили 49-летнюю местную жительницу, признанную виновной в убийстве собаки. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В январе 2024 г. собака отреагировала на алкогольное опьянение хозяйки и прикусила ее локоть. В ответ женщина выбросила животное из окна седьмого этаже. Собака получила смертельные травмы.
На суде тольяттинка утверждала, что раскаялась и помогает собачьему питомнику. Женщине назначили 120 часов обязательных работ.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!