В Самарской области ограничат доступ иноагентов к участию в выборах

Во вторник, 21 мая, под сопредседательством Екатерины Кузьмичевой и Геннадия Говоркова состоялось совместное заседание двух комитетов Самарской губдумы - комитета по законодательству, законности и правопорядку и комитета по местному самоуправлению. На заседании обсуждался принятый в середине мая ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и отдельные законодательные акты РФ". В нем установлены ограничения по участию в избирательных кампаниях для иноагентов, а также лиц, включенных в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Для синхронизации норм федерального и региональных законов депутаты предложили закрепить в областном законодательстве положения, согласно которым граждане вышеперечисленных категорий не могут избираться в органы публичной власти всех уровней. Вводится строгое требование для кандидатов о прекращении статуса иностранного агента до момента подачи документов, необходимых для регистрации. Неисполнение его является основанием для отказа в регистрации, исключения кандидата из заверенного списка или отмены регистрации кандидата.

Законодательно уточняется, что иностранные агенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть членами избирательных комиссий, наблюдателями, доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Кроме того, в соответствии с принятым федеральным законом в региональных правовых актах предлагается установить аналогичный запрет для сенаторов РФ быть членами избирательных комиссий и наблюдателями.

Вводится изменение в части порядка назначения наблюдателей и уточняется норма, регулирующая порядок отстранения члена избирательной комиссии от участия в ее работе. Форма списка наблюдателей и порядок предоставления их списка будет устанавливаться организующей выборы комиссией. А факт отстранения станет основанием для удаления члена комиссии из помещения для голосования.

Кроме того, депутаты предложили еще одну новеллу. В целях противодействия обналичиванию денежных средств, предусмотренных на финансирование избирательных кампаний на региональном и местных выборах, устанавливается предельный размер (не более 30%) расходования средств избирательных фондов до регистрации.

Корректируется порядок погашения избирательных бюллетеней в избиркомах.

Уточняются нормы, регулирующие порядок голосования избирателей, которые находятся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, за пределами соответствующего одномандатного избирательного округа на выборах регионального уровня.

Среди новелл избирательного законодательства также — сокращение сроков подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ и на опубликование опросов общественного мнения.

Парламентарии рекомендовали думе принять законопроект сразу в двух чтениях.

Геннадий Говорков"Россия сейчас переживает непростое время. На нас пытаются давить не только санкциями, русофобией и раскачиванием общественного мнения внутри страны, но и пытаются повлиять на избирательную систему. Поэтому очень важно работать на опережение, - рассказал председатель комитета думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков. - На федеральном уровне внесены существенные поправки в избирательное законодательство. Наша задача — как можно более оперативно привести региональное законодательство в соответствие с этими изменениями, чтобы иностранные агенты, а также лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями не могли принимать участие в избирательном процессе".