В Самарской области открыл работу форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста"

В среду, 22 мая, в Самаре в преддверии Дня российского предпринимательства стартовал масштабный форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста". Событие ежегодно проводится, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и собирает активное бизнес-сообщество региона.

Ключевой темой в 2024 году стало партнерство между бизнесом и государством, тренды развития бизнеса с учетом нового вектора развития экономики государства и региона.

Центральным событием форума стала пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса", которая прошла на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого. Участие в сессии принял губернатор Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что область успешно преодолела сложности для экономики, связанные с пандемией коронавируса. Серьезный вызов — беспрецедентные по масштабу экономические санкции в отношении нашей страны, но, как подчеркнул глава региона, это вызов, который дает и новые возможности. "Я рад, что предприниматели Самарской области эти возможности успешно используют", — сказал Дмитрий Азаров.

Сегодня Самарской области сейчас осуществляют деятельность более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти на 9% превышает показатель 2020 года.

Модератором пленарной сессии выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Он напомнил, что программа форума ежегодно формируется с учетом особенностей времени и запросов предпринимательского сообщества.

"В последнее время мы наблюдаем изменение приоритетов в малом бизнесе. Розничная торговля уступает место производству. Эта смена связана с экономическими изменениями и гибкостью, присущей малому и среднему предпринимательству. Предприниматели ориентируются на рынки с высоким спросом и поддержкой со стороны государства", — акцентировал Дмитрий Богданов.

На площадке события в течение всего дня работала выставка производителей региона. Здесь были представлены кондитерские изделия, спортивное питание, ювелирные украшения, новые технологические продукты и решения в области строительства, инновационная косметическая продукция и др.

Также работали представители всех региональных институтов развития бизнеса — каждый желающий мог получить консультацию по мерам господдержки, условиям работы на ведущих площадках и реализации инвестпроектов.

Предприниматели участвовали в тематических секциях, которые были посвящены алгоритмам роста бизнеса в эпоху искусственного интеллекта, цифровым сервисам, льготному кредитованию бизнеса, внешнеэкономической деятельности и экспорту.

К обсуждению вопросов были приглашены федеральные и региональные эксперты, представители крупных предприятий, малого и среднего бизнеса из различных сфер.

Новым стратегиям бизнеса было посвящено выступление Гарретта Джонстона, международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики. Он уверен: развитие России и ее экономики во многом в руках малого и среднего предпринимательства страны.

"Тем более Самара — это запасная столица Российской Федерации. Это ключевая точка на новой торговой оси Север — Юг, которая сейчас будет в ближайшие годы дополнять традиционную ось Восток-Запад, — подчеркнул Джонстон. — Ведется огромная работа по усилению Самары как логистического, производственного, технологического центра в масштабах не только России, но и всего мира. У вас есть все преимущества".

В онлайн-формате к работе сессии подключились предприниматели и представители органов местного самоуправления из всех муниципальных образований Самарской области.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросам предпринимателей. Они касались подготовки кадров, в которых нуждается малый и средний бизнес, а также поддержки социального предпринимательства, открытия новых производств, создания ремесленного центра, что важно для самозанятых-ремесленников.

В первый день участниками форума стали более 1000 человек.

Второй день пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес". Он будет посвящен успешному продвижению, выстраиванию эффективных стратегий и рекламе своего продукта.

Подать заявку и принять участие можно на сайте forum.mybiz63.ru.

Генеральным партнером форума стал банк ПСБ. Генеральным информационным партнером выступило Самарское областное вещательное агентство.