В Самарской области открыл работу форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста"

В среду, 22 мая, в Самаре в преддверии Дня российского предпринимательства стартовал масштабный форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста". Событие ежегодно проводится, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и собирает активное бизнес-сообщество региона.
Ключевой темой в 2024 году стало партнерство между бизнесом и государством, тренды развития бизнеса с учетом нового вектора развития экономики государства и региона.
Центральным событием форума стала пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса", которая прошла на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого. Участие в сессии принял губернатор Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что область успешно преодолела сложности для экономики, связанные с пандемией коронавируса. Серьезный вызов — беспрецедентные по масштабу экономические санкции в отношении нашей страны, но, как подчеркнул глава региона, это вызов, который дает и новые возможности. "Я рад, что предприниматели Самарской области эти возможности успешно используют", — сказал Дмитрий Азаров.
Сегодня Самарской области сейчас осуществляют деятельность более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти на 9% превышает показатель 2020 года.
Модератором пленарной сессии выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Он напомнил, что программа форума ежегодно формируется с учетом особенностей времени и запросов предпринимательского сообщества.
"В последнее время мы наблюдаем изменение приоритетов в малом бизнесе. Розничная торговля уступает место производству. Эта смена связана с экономическими изменениями и гибкостью, присущей малому и среднему предпринимательству. Предприниматели ориентируются на рынки с высоким спросом и поддержкой со стороны государства", — акцентировал Дмитрий Богданов.
На площадке события в течение всего дня работала выставка производителей региона. Здесь были представлены кондитерские изделия, спортивное питание, ювелирные украшения, новые технологические продукты и решения в области строительства, инновационная косметическая продукция и др.
Также работали представители всех региональных институтов развития бизнеса — каждый желающий мог получить консультацию по мерам господдержки, условиям работы на ведущих площадках и реализации инвестпроектов.
Предприниматели участвовали в тематических секциях, которые были посвящены алгоритмам роста бизнеса в эпоху искусственного интеллекта, цифровым сервисам, льготному кредитованию бизнеса, внешнеэкономической деятельности и экспорту.
К обсуждению вопросов были приглашены федеральные и региональные эксперты, представители крупных предприятий, малого и среднего бизнеса из различных сфер.
Новым стратегиям бизнеса было посвящено выступление Гарретта Джонстона, международного эксперта в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперта по сложным экономическим рынкам, члена академического совета Высшей школы экономики. Он уверен: развитие России и ее экономики во многом в руках малого и среднего предпринимательства страны.
"Тем более Самара — это запасная столица Российской Федерации. Это ключевая точка на новой торговой оси Север — Юг, которая сейчас будет в ближайшие годы дополнять традиционную ось Восток-Запад, — подчеркнул Джонстон. — Ведется огромная работа по усилению Самары как логистического, производственного, технологического центра в масштабах не только России, но и всего мира. У вас есть все преимущества".
В онлайн-формате к работе сессии подключились предприниматели и представители органов местного самоуправления из всех муниципальных образований Самарской области.
Отдельное внимание губернатор уделил вопросам предпринимателей. Они касались подготовки кадров, в которых нуждается малый и средний бизнес, а также поддержки социального предпринимательства, открытия новых производств, создания ремесленного центра, что важно для самозанятых-ремесленников.
В первый день участниками форума стали более 1000 человек.
Второй день пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес". Он будет посвящен успешному продвижению, выстраиванию эффективных стратегий и рекламе своего продукта.
Подать заявку и принять участие можно на сайте forum.mybiz63.ru.
Генеральным партнером форума стал банк ПСБ. Генеральным информационным партнером выступило Самарское областное вещательное агентство.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей