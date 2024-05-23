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Девелопмент Строительство и недвижимость

Инвесторы построят в Самаре 5 детских садов и расчистят площадки под школы

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году власти Самары заключили с инвесторами 5 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в Октябрьском, Кировском и Куйбышевском районах. Они предусматривают строительство не только жилых домов, но и социальных объектов. Об этом глава города Елена Лапушкина заявила 23 мая на заседании городской думы, где представила доклад о своей деятельности в 2023 году.

Программа КРТ предусматривает передачу инвесторам площадок с аварийными и ветхими домами через торги. В основном это кварталы с двухэтажными домами. Победитель получает возможность застроить территорию новыми зданиями. Однако вместе властями он должен организовать расселение старых домов и их снос.

"Этот подход позволит решить проблему расселения аварийных домов, исключить точную застройку, обеспечить новые микрорайоны социальными объектами и инфраструктурой", — отметила Елена Лапушкина.

По ее словам, в рамках реализации заключенных договоров за счет инвесторов будут построены и переданы муниципалитету 5 дошкольных образовательных учреждений. В общей сложности они будут рассчитаны на 970 воспитанников.

"Также застройщики освободят и передадут городу земельные участки для строительства четырех школ на 1750 учащихся", — добавила мэр.

В 2024 году власти Самары планируют провести аукционы еще по четырем кварталам. Один из них находится в районе Вертолетной площадки. Сейчас чиновники готовят документы.

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