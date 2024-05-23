Двух жителей Тольятти осудили за продажу чужой квартиры

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2022 г. сообщники получили данные владельца пустой квартиры, изготовили поддельные паспорта и переоформили жилье на родственницу. После этого они нашли добросовестного покупателя и уже договорились об оформлении купли-продажи.
Сделка сорвалась из-за бдительного риелтора, нанятого покупателем. Договор купли-продажи был признан незаконным, а квартира стоимостью около 2 млн руб. вернулась законному владельцу.
Суд назначил соучастникам три года и месяц и два года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!