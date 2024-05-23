Двух жителей Тольятти осудили за продажу чужой квартиры

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор двум местным жителям, которых обвиняли в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2022 г. сообщники получили данные владельца пустой квартиры, изготовили поддельные паспорта и переоформили жилье на родственницу. После этого они нашли добросовестного покупателя и уже договорились об оформлении купли-продажи.

Сделка сорвалась из-за бдительного риелтора, нанятого покупателем. Договор купли-продажи был признан незаконным, а квартира стоимостью около 2 млн руб. вернулась законному владельцу.

Суд назначил соучастникам три года и месяц и два года лишения свободы в колонии общего режима.