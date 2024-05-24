"Крылья Советов" продали полузащитника Александара Чирковича

Сербский полузащитник Александар Чиркович не вернется в "Крылья Советов". Об этом сообщил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
Напомним, Чиркович перешел в "Крылья" в августе 2022 года. Летом прошлого года он на правах аренды был передан в сербский футбольный клуб "ТСЦ Бачка Топала", где стал основным бомбардиром, забив 16 голов.
Сербы воспользовались правом выкупа игрока.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?