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Футбол Спорт

"Крылья Советов" продали полузащитника Александара Чирковича

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сербский полузащитник Александар Чиркович не вернется в "Крылья Советов". Об этом сообщил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Напомним, Чиркович перешел в "Крылья" в августе 2022 года. Летом прошлого года он на правах аренды был передан в сербский футбольный клуб "ТСЦ Бачка Топала", где стал основным бомбардиром, забив 16 голов.

Сербы воспользовались правом выкупа игрока.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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