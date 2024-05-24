"Крылья Советов" продали полузащитника Александара Чирковича

Сербский полузащитник Александар Чиркович не вернется в "Крылья Советов". Об этом сообщил главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

Напомним, Чиркович перешел в "Крылья" в августе 2022 года. Летом прошлого года он на правах аренды был передан в сербский футбольный клуб "ТСЦ Бачка Топала", где стал основным бомбардиром, забив 16 голов.

Сербы воспользовались правом выкупа игрока.