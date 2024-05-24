Двое наркоперевозчиков из Саратова получили сроки в Самарской области

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор двум жителям Саратова: 43-летней Елене Сорокиной и 36-летнему Анатолию Барону. Их признали виновными в организации канала поставок наркотиков. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Пару задержали в Сызранском районе, когда они ехали из Липецкой области в Татарстан. В их автомобиле нашли 3,5 кг синтетического наркотика альфа-ПВП.
Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а мужчину — к девяти годам и месяцу в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!