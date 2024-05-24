"Крылья Советов" приглашают болельщиков на пикник на поле стадиона

В субботу, 25 мая в 17:30 на "Солидарность Самара Арене" пройдет заключительный матч сезона 2023/24 "Крыльев Советов" против "Пари НН". Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише.

Запуск зрителей начнется в 15:30.

"Крылья Советов" и титульный партнер Fonbet подготовили большую развлекательную программу FonFest "Только Крылья": ближе к легендам". Все активности будут расположены на гейте 3.

На мини-футбольной площадке с 15:30 будет работать зона "Фут-понг".

В 15:30 стартует автограф-сессия с легендой, заслуженным ветераном "Крыльев" Мэттью Бутом и олимпийской чемпионкой, телеведущей шоу "Слабое звено", уроженкой Куйбышева Марией Киселёвой.

Центральным событием станет выступление группы "Отпетые мошенники". Легендарные хиты и неповторимая атмосфера ждет всех болельщиков 25 мая на "Солидарность Самара Арене". Начало концерта — 16:20.

На гейте 3 будет расположена чилл-зона Fonbet с разными активностями: кастом-станция, автомат "Хватайка", Колесо Фортуны, станция лимонадов.

Там же будет расположен шатер FIFA, где будут расположены 2 игровые зоны с FIFA 14 — с РПЛ и "Крыльями Советов".

Детей в клубной атрибутике угостим сладкой ватой.

Сделать памятное фото с матча можно с клубным автобусом, а также будет доступна фотозона "Волжские закаты".

Точки с аквагримом расположены в гейте 3, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман "Крыльев" Крыс Лютик.

В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести клубную атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча "Крылья Советов" — "Пари НН".

Также приглашаем болельщиков 25 мая на "FonFest After-party: пикник на поле стадиона" после матча с "Пари НН". Обширная и интересная развлекательная программа, живое общение с тренерами и игроками команды, встреча со специальными гостями — Мэттью Бутом и Марией Киселевой.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом.