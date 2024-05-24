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Автопром Машиностроение

В Самарской области Сбер и АвтоВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. В Тольятти вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым он оценил работу конвейера АвтоВАЗа и осмотрел линию сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Lada Vesta — флагманский продукт в линейке Lada. В обновленной модели улучшен дизайн и уровень комфорта в интерьере. Ее серийное производство было начато в марте прошлого года. По итогам года было произведено 75,1 тыс. автомобилей Lada Vesta NG- это около 20% от общего объема производства автомобилей АО "АвтоВАЗ". В рейтинге самых продаваемых автомобилей на внутреннем автомобильном рынке эта модель заняла 5 место по итогам годовых продаж. В 2024 году объем производства автомобилей Lada Vesta NG планируется увеличить до 150 тыс.

На Волжском автозаводе Герман Греф протестировал Lada Aura — на такой служебный автомобиль уже пересел Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что данная модель пользуется спросом у глав регионов нашей страны. Также руководитель Сбербанка высоко оценил характеристики автомобиля e-Largus после проведенного тест-драйва: "Отлично, для такой цены, я думаю, что очень хорошая машина, надо быстрее ее выпускать".

Сбер и АвтоВАЗ намерены развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей Lada. Сегодня на заводе соответствующее соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и первый исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев. Церемония заключения соглашения состоялась в присутствии президента, председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, президента АвтоВАЗа Максима Соколова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Внедрение передовых технологий в автомобилях Lada поможет водителю упростить управление автомобилем, сделать его более комфортным и безопасным.

"Сбер является надежным партнером нашего региона. На территории Самарской области в сотрудничестве со Сбером уже реализуется ряд проектов в области образования, медицины, транспорта, туризма, развития кадрового потенциала. Рад, что наше партнерство укрепляется и в сфере цифровизации автомобильной отрасли. Уверен, что оно и в дальнейшем будет способствовать опережающему развитию нашего региона и решению задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению целей национального развития России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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