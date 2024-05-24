В Самарской области Сбер и АвтоВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли

В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. В Тольятти вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым он оценил работу конвейера АвтоВАЗа и осмотрел линию сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения.

Lada Vesta — флагманский продукт в линейке Lada. В обновленной модели улучшен дизайн и уровень комфорта в интерьере. Ее серийное производство было начато в марте прошлого года. По итогам года было произведено 75,1 тыс. автомобилей Lada Vesta NG- это около 20% от общего объема производства автомобилей АО "АвтоВАЗ". В рейтинге самых продаваемых автомобилей на внутреннем автомобильном рынке эта модель заняла 5 место по итогам годовых продаж. В 2024 году объем производства автомобилей Lada Vesta NG планируется увеличить до 150 тыс.

На Волжском автозаводе Герман Греф протестировал Lada Aura — на такой служебный автомобиль уже пересел Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что данная модель пользуется спросом у глав регионов нашей страны. Также руководитель Сбербанка высоко оценил характеристики автомобиля e-Largus после проведенного тест-драйва: "Отлично, для такой цены, я думаю, что очень хорошая машина, надо быстрее ее выпускать".

Сбер и АвтоВАЗ намерены развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей Lada. Сегодня на заводе соответствующее соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и первый исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев. Церемония заключения соглашения состоялась в присутствии президента, председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, президента АвтоВАЗа Максима Соколова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Внедрение передовых технологий в автомобилях Lada поможет водителю упростить управление автомобилем, сделать его более комфортным и безопасным.

"Сбер является надежным партнером нашего региона. На территории Самарской области в сотрудничестве со Сбером уже реализуется ряд проектов в области образования, медицины, транспорта, туризма, развития кадрового потенциала. Рад, что наше партнерство укрепляется и в сфере цифровизации автомобильной отрасли. Уверен, что оно и в дальнейшем будет способствовать опережающему развитию нашего региона и решению задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению целей национального развития России", — подчеркнул Дмитрий Азаров.