В Самарской области пройдет Х всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски ВС РФ

Со 2 по 8 июня в Самарской области пройдет юбилейный Х всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации. Третий год подряд Самара и Самарская область становятся столицей Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски ВС РФ.

В 2023 г. Самара с большим успехом приняла фестиваль во второй раз, и по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была вновь подана заявка на проведение этого события в нашей области. Главным Военно-политическим Управлением ВС РФ инициатива была поддержана.

В 2024 г. 12 ведущих армейских коллективов Центрального, Южного, Ленинградского и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, Железнодорожных войск представят концертную программу "Будущее Великой России". Именно эти слова станут девизом Х юбилейного фестиваля. В концертные программы ансамблей войдут произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы.

Фестиваль - яркий пример мобилизующей роли военного искусства в Вооруженных Силах и служит одним из источников мужества и патриотизма. Каждое выступление ансамблей - это творческое отражение героизма военнослужащих - участников специальной военной операции - их верности отечеству и вере в победу. Глава Самарской области Дмитрий Азаров отмечал важную объединяющую составляющую фестиваля.

"Этот фестиваль, конечно, вселяет уверенность в наши Вооруженные Силы и способствует единству армии и народа, которые сегодня в патриотическом порыве объединили свои усилия, чтобы вновь очистить мир от нацизма", - сказал глава региона.

По инициативе губернатора была расширена география проведения фестиваля, и он стал проводиться не только на центральной концертной площадке (Дом офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова МО РФ), но также в муниципальных районах Самарской области. В этом году фестивальные мероприятия охватят 12 муниципальных образований: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Пестравский, Приволжский, Сызранский и Борский районы. Значимой составляющей программы фестиваля станут выступления перед воинами Российской Армии и участниками СВО, проходящими лечение и реабилитацию в военных госпиталях и санаториях Самарской области. Основные концерты пройдут на территории Дома офицеров Самарского гарнизона.

Конкурсные концерты будут проходить до 6 июня. А 8 июня состоится церемония закрытия и награждение победителей фестиваля.

Главной наградой фестиваля станет вручение Гран-при. Коллективы ансамблей, занявшие I, II и III места, удостоятся почетного звания "Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации".

В состав жюри войдут представители Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, а также известные деятели культуры и искусства Самарской области.

Организаторами фестиваля выступает Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке правительства Самарской области.

Программа фестиваля:

2 июня в 17:00 - церемония открытия фестиваля на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова МО РФ (Самара, ул. Шостаковича, 7);

с 3 по 6 июня - конкурсные дни фестиваля с исполнением концертной программы "Будущее Великой России" в Доме офицеров, а также в муниципальных районах области. Подробная программа фестиваля размещена на сайте Дома офицеров;

8 июня в 15:00 - торжественная церемония награждения победителей на сцене Дома офицеров.

Вход на все мероприятия свободный.