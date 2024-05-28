"Взятки за туберкулез": силовики вскрыли коррупцию в самарской больнице

В Самаре под суд попала врач-фтизиатр ГБУЗ "СОКПТД" Тамара Чмель. Ее обвинили в махинациях со справкой.

Как рассказал в суде потерпевший по фамилии Щербаков, его супруга подала заявление для зачисления ребенка в детский сад. Заведующая учреждением Валентина Латыпова сообщила, что в детсаду находятся дети, имеющие определенные медицинские показания. Она же сказала, что для получения фиктивной медсправки о наличии у ребенка туберкулеза, позволяющей зачислиться в детский сад, нужно отблагодарить врача Тамару Чмель в размере пяти тысяч рублей. Дальше была встреча с Чмель, которая была предупреждена Латыповой о визите.

Медик сообщила, какие нужно сдать анализы, хоть и не давала прямого ответа, как ее отблагодарить за справку. При этом Латыпова сообщила родителям, что больше 12 тысяч рублей не нужно давать и сообщила способ передачи денег. Тогда Щербаков обратился в полицию.



В итоге родитель поучаствовал в оперативном эксперименте и передал Чмель 12 тысяч рублей. Женщину задержали полицейские. Ее действия сначала квалифицировали как "Получение взятки", но в суде статью обвинения изменили на "Покушение на мошенничество". Чмель приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. На днях областной суд оставил это решение в силе.

Интересно, что в последнее время в регионе часто вскрывают аферы в медицинской сфере. Одно из самых громких дел сейчас рассматривает суд Октябрьского района Самары. Обвиняемым проходит экс-замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев.