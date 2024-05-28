Два жителя Самарской области получили сроки за убийство знакомого

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор двум обвиняемым в смертельном избиении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В ночь с 9 на 10 апреля они в подъезде избили знакомого. От полученных травм потерпевший скончался. После этого один из мужчин смыл следы крови и вывез тело в Саратовскую область, где похоронил погибшего на берегу озера.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Дело рассматривал суд присяжных.
Обвиняемые получили девять с половиной и восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!