Два жителя Самарской области получили сроки за убийство знакомого

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор двум обвиняемым в смертельном избиении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В ночь с 9 на 10 апреля они в подъезде избили знакомого. От полученных травм потерпевший скончался. После этого один из мужчин смыл следы крови и вывез тело в Саратовскую область, где похоронил погибшего на берегу озера.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Дело рассматривал суд присяжных.

Обвиняемые получили девять с половиной и восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.